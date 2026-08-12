Hulk admite cobranças no Fluminense e garante foco na classificação

Ainda que Hulk tenha chegado recentemente ao Fluminense, o atacante continua sem conseguir conquistar o carinho da torcida tricolor. Pelo contrário, desde a sua contratação, o atleta já acumulou vaias em algumas partidas e deixou o gramado hostilizado após o empate contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, na última terça-feira (11), pela Copa Libertadores. No entanto, apesar do cenário adverso, o jogador fez questão de enviar um recado direto aos críticos.

Durante a passagem pela zona mista, o camisa 7 admitiu abertamente que ainda não atingiu o seu nível ideal de desempenho e tampouco correspondeu às expectativas que motivaram a sua contratação. Em contrapartida, ele assegurou que vai entregar muito trabalho ao clube das Laranjeiras.

“Sei que existe a cobrança, principalmente quando se vem para um clube novo. A forma que vem, expectativas, o nome pesa, pessoal quer resultado imediato e grande ambições. Vim para entregar, mas não consegui encontrar essa leveza ainda para dar esses resultados. Não é motivo para desconfiar e deixar de ser profissional. Me cobro bastante, entendo a cobrança quando não tem resultado. Desistir não está no processo”, disparou, completando em seguida:

“Quando jogo com o nome e o peso que tem não faz o esperado. tenho que trabalhar manter os pés no chão. Tenho que entender que o momento requer mais concentração. Não pode desanimar e achar que não sou um bom jogador, se tivesse 15 gols não ia me achar o melhor do país. tem que entender o momento e ver que a cobrança é natural”, analisou o atleta.

Sem problemas com pressão

Diante desse contexto, o atacante avaliou que as manifestações negativas da arquibancada não representam um problema, visto que ele realmente não fez um grande jogo. Contudo, mesmo com as dificuldades atuais, o jogador mantém a confiança na classificação da equipe em território argentino.

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“Cobrança é natural do torcedor até porque não vencemos. Estamos trabalhando bastante, mesmo não fazendo um jogo tão bom tivemos o controle. Não mudar o placar. temos 90 minutos na Argentina para ajustar algumas coisas. Para retomar confiança e conseguir a classificação”, comentou.

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