Coincidência marca volta de Luis Roberto às transmissões da Globo

O destino reservou não só um momento importante, mas uma curiosidade para o retorno de Luis Roberto às transmissões da Globo. Recuperado de uma neoplasia cervical, o narrador volta à ação em noite de Libertadores, nesta quarta-feira (12), junto a um conhecido que também lhe acompanhou na pausa da carreira: o Flamengo.

Luis Roberto não narra uma partida de futebol desde a vitória do Flamengo sobre o Santos, por 3 a 1, no dia 5 de abril, no Maracanã. Naquela ocasião, porém, o jogo valeu três pontos ao Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro. Nesta noite, vale vantagem nas oitavas de final da Libertadores, diante do forte Cruzeiro, no Mineirão.

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (12), pela ida das oitavas de final da Libertadores. Uma vitória mínima garante vantagem pro confronto de volta, no Maracanã, na noite de 19 de agosto.

Luis Roberto volta às transmissões

Em seu último compromisso antes da pausa para cuidar da saúde, o locutor narrou quatro gols da partida no Maracanã. Pedro, Jorinho e Lucas Paquetá balançaram as redes para o Flamengo, enquanto Lautaro Díaz fez o de honra da equipe santista. O reencontro entre cariocas e paulistas está marcado para o dia 7 de outubro.

O narrador ficou quatro meses fora de ação para o tratamento de uma neoplasia na região cervical. Trata-se do nome dado a tumores que surgem na região do pescoço — podendo ser benignos ou malignos — e atingem áreas como boca, faringe, laringe e tireoide. No caso do narrador, o diagnóstico apareceu em exames de rotina.

Após o diagnóstico, comunicou seu afastamento das atividades e ficou de fora da Copa do Mundo. O narrador comunicou o fim do tratamento há cerca de duas semanas, em vídeo nas redes sociais, após 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.

“Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo, e a Globo pelo apoio incondicional”, comemorou o narrador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.