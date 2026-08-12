Advogado de Lamacchia explica andamento da venda da SAF do Vasco

O processo referente à venda da SAF do Vasco registrou novos avanços depois que os órgãos competentes pela fiscalização da transação exigiram modificações no contrato apresentado pelo investidor.

Conforme relatou André Sica, advogado de Marcos Lamacchia, todas as modificações exigidas foram devidamente implementadas. Ao passo que um aditivo contratual acabou sendo assinado e a documentação retornou para a análise da Justiça.

Adicionalmente, o representante legal mencionou os rigorosos monitoramentos que recaem sobre a negociação, abrangendo tanto as esferas internas do clube quanto os âmbitos judiciais e federais, a exemplo da atuação da CBF por meio da ANRESF.

Desse modo, em consonância com o posicionamento de Pedrinho, Sica reiterou que a alienação da SAF vascaína representa a “operação mais fiscalizada do Brasil”.

“A operação do Vasco é a operação mais publicizada do Brasil, ou talvez uma das mais publicizadas entre todas as operações que já houve no país. As pessoas reclamam muito de RJ, mas às vezes esquecem como funciona uma recuperação judicial. Os AJs, que são os administradores judiciais. Eles analisam todo o fluxo financeiro. As contratações do Vasco são levadas à ciência da magistrada. Além disso, há inúmeros profissionais e departamentos envolvidos na operação. Isso e mais de três ou quatro escritórios de advocacia”, disse ao portal ge.

Vasco aguarda edital

Diante desse cenário, a equipe liderada por Lamacchia nutre a expectativa de que o Poder Judiciário determine a divulgação do edital e autorize o início do procedimento competitivo.

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Por fim, conforme pontuou o advogado, o cronograma estabelecido projeta a conclusão dessa fase até o final do mês de setembro. Embora tal prazo permaneça sujeito a eventuais alterações caso ocorram contestações ou debates no âmbito judicial.

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