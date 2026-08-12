Memphis decide ir à Justiça e cobrará R$ 180 milhões do Corinthians

A não renovação de contrato com o atacante Memphis Depay pode gerar um rombo ainda maior nos cofres do Corinthians. Afinal, o staff do jogador deseja cobrar na Justiça cerca de 20 milhões de dólares (R$ 103 milhões), valor integral do compromisso acordado com o clube, que não foi assinado pelo presidente Osmar Stabile.

Dessa maneira, a dívida estimada do Timão com o holandês pode superar e muito os R$ 77 milhões atuais. O valor atual representa os débitos referentes às premiações atrasadas e juros. Caso Memphis vença o clube do Parque São Jorge na Justiça, o montante pode atingir R$ 180 milhões, segundo o “ge”.

O atleta havia concordado em fixar a dívida do contrato que expirou com o Corinthians em R$ 42 milhões, sem adicionar juros e multas. Contudo, o entorno do jogador ficou extremamente irritado com a reviravolta do caso e, agora, não quer abrir mão dos valores totais. Assim, a pendência financeira chega a R$ 77 milhões.

Na visão dos representantes do atacante, as partes chegaram a um acordo. A chegada de Memphis ao Brasil para a realização de exames médicos comprova a intenção do clube na assinatura do novo contrato, redigido e aprovado pelas partes. Contudo, o Corinthians não assinou.

Staff de Memphis elenca “provas”

Outro ponto levantado pelo staff do jogador é sobre a troca de e-mails e documentos por meio de aplicativo de mensagens, que também configuraria que o clube tinha concordado com os termos contratuais para a ampliação do vínculo por mais dois anos. Aliás, a alegação é que havia acordo de “boa-fé”, quando as partes entraram em acordo em relação às últimas cláusulas e passaram a esperar a assinatura do documento final por parte de Stabile.

Por outro lado, o Timão sabe da possibilidade de Memphis entrar na Justiça, mas se sente resguardado com a decisão de não renovar o contrato.

Pelas redes sociais, Memphis Depay afirmou que recebeu notícia com tristeza. Aliás, o atleta disse que tomará as medidas necessárias para proteger seus interesses.

“Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção”.



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