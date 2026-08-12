Cruzeiro nega interesse na investida em Memphis Depay

O Cruzeiro não realizou qualquer movimento para contratar Memphis Depay. O atacante holandês ficou livre no mercado após não renovar seu contrato com o Corinthians. A situação gerou especulações sobre uma possível chegada ao clube mineiro. Entretanto, de acordo com o Diário Celeste, não houve a existência de conversas entre a Raposa e os representantes do jogador.

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O clube buscou três reforços para o ataque depois das lesões de Gabriel Pec e Luis Sinisterra. Wesley, João Costa e Lucho Rodríguez foram contratados durante a atual janela de transferências. Por isso, a diretoria do Cabuloso não iniciou negociações por Memphis.

Cruzeiro já reforçou o setor ofensivo

Antes de chegar ao Brasil, Memphis atuou no PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. No Timão, o atacante jogou desde 2024. Apesar da falta de negociação com a Raposa, o neerlandês não descarta continuar no futebol brasileiro. De acordo com informações do “ge”, quatro clubes chegaram a procurar seu staff durante a atual janela.

As conversas, porém, não avançaram. Anteriormente, o atacante também recebeu sondagens de equipes da França, México, Turquia, Catar e Arábia Saudita, mas sem sucesso. Memphis considera positivamente a possibilidade de permanecer no Brasil. Além da avaliação esportiva, o holandês criou networkings pessoais no país, entre outros projetos comerciais.

A informação também afasta as especulações divulgadas por jornalistas da imprensa paulista. O nome de Memphis passou a ser relacionado ao Cruzeiro depois que o jogador não assinou a renovação com o Corinthians. Aos 32 anos, o holandês esteve jogando pela seleção na Copa do Mundo, ocorrida na América do Norte. Pelo Corinthians, conquistou a Copa do Brasil de 2025.

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