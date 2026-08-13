Atlético confirma ida de Iván Román por empréstimo ao Colo-Colo

O Atlético confirmou oficialmente nesta quarta-feira (12) o empréstimo do zagueiro Iván Román ao Colo-Colo, do Chile. O defensor ficará no clube chileno por uma temporada, em acordo que prevê compensação financeira ao Galo. A negociação não estabelece opção de compra dos direitos econômicos do jogador.

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Com a transferência, Román retorna ao futebol chileno após passagem pelo Atlético. O zagueiro continuará vinculado ao clube mineiro, já que seu contrato tem validade até dezembro de 2029. A operação também abre espaço no elenco de Eduardo Domínguez para outros jogadores da posição.

Román perdeu espaço no Atlético

Convocado pela seleção do Chile, Iván Román chegou ao Galo em fevereiro de 2025, contratado junto ao Palestino. Inicialmente, o defensor integrou o time sub-20 antes de receber oportunidades na equipe profissional. Em seguida, disputou 16 partidas e chegou a atuar como lateral-direito.

O jogador ganhou oportunidades em diferentes funções, mas não conseguiu manter uma sequência entre os titulares durante a temporada seguinte. Em 2026, o chileno participou de nove partidas pelo Atlético. Depois da paralisação para a Copa, entretanto, Román foi relacionado por Eduardo Domínguez apenas uma vez, ficando atrás de outros nomes na disputa por espaço.

Atualmente, Ruan Tressoldi e Lyanco formam a dupla titular da defesa atleticana. Vitor Hugo aparece como principal alternativa para a posição, enquanto Léo Duarte também faz parte dos planos do clube. Contratado recentemente, Léo Duarte ainda não estreou pelo Atlético. O zagueiro está em recuperação de uma lesão muscular e aguarda a liberação do departamento médico para entrar em campo.

O Colo-Colo, por outro lado, não terá opção de compra prevista no acordo firmado com o Atlético. Dessa forma, o zagueiro permanece com futuro ligado ao clube mineiro após o término do empréstimo. Caso não exista uma nova negociação entre as equipes, Román deverá retornar ao Atlético ao fim do período estabelecido.

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