Pafos x RB Salzburg: escalações e onde assistir

O Pafos recebe o Red Bull Salzburg nesta quinta-feira (13), às 14h (de Brasília), no Alphamega Stadium, em Kolossi, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Liga Europa 2026/27. O estádio foi escolhido por sua maior capacidade, e os cipriotas precisam reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na Áustria para avançar na competição.

Onde assistir

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

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Como chega o Pafos

O Pafos chega ao segundo jogo em desvantagem após perder por 1 a 0 para o Red Bull Salzburg na Áustria. A equipe cipriota precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar diretamente à próxima fase. O resultado, porém, mantém a eliminatória aberta, principalmente porque o time terá o mando de campo no Alphamega Stadium, escolhido por sua maior capacidade. Na fase anterior, o Pafos mostrou poder de reação ao buscar uma vitória por 2 a 0 sobre o Hajduk Split após perder o primeiro confronto por 2 a 0.

Para tentar reverter a situação, Ricardo Sá Pinto deve apostar em uma postura mais ofensiva. O principal desfalque é Ken Sema, suspenso após receber o segundo cartão amarelo no fim da partida de ida. Por outro lado, Domingos Quina pode retornar após deixar o jogo na Áustria com dores. David Luiz deve novamente liderar a defesa, enquanto Biel aparece como uma das principais armas ofensivas após ter sido o jogador mais perigoso do Pafos no primeiro confronto.

Como chega o RB Salzburg

Por outro lado, o Salzburg entra em campo com a vantagem mínima construída em casa. O gol de Haris Tabakovic aos 88 minutos colocou os austríacos em posição favorável, mas o placar curto exige atenção para evitar que o Pafos consiga uma reação. A equipe comandada por Danny Röhl chega ao confronto decisivo após um primeiro jogo no qual criou as melhores oportunidades e conseguiu controlar boa parte das ações, especialmente na etapa inicial.

A principal preocupação para a partida está no grande número de desfalques. Soumaila Diabate, Edmund Baidoo e Enrique Aguilar estão fora após problemas físicos no primeiro duelo, enquanto Gaoussou Diakite, Anrie Chase, Justin Omoregie e Stefan Lainer também não estarão disponíveis. Diante desse cenário, Röhl deve mexer na escalação e adotar uma postura mais cautelosa, tentando controlar o ritmo e explorar os espaços deixados pelo Pafos na busca pelo empate. Karim Konaté aparece como candidato a ganhar mais minutos, enquanto Tabakovic, autor do gol da vitória na ida, é uma das principais referências ofensivas.

Pafos x RB Salzburg

Terceira pré-eliminatória da Liga Europa 2026/27

Data e horário: quinta-feira, 13/08/2026, às 14h (de Brasília).

Local: Alphamega Stadium, em Kolossi, no Chipre.

Pafos: Kamil Majecki; João Correia, David Goldar, David Luiz e Nicholas Ioannou; Domingos Quina, Ivan Sunjic e Guga; Vlad Dragomir, Biel e Lelê. Técnico: Ricardo Sá Pinto.

RB Salzburg: Salko Zawieschitzky; Nicolas Veratschnig, Lukas Wallner, Frans Kratzig e Bryan Okoh Boma; Koki Kitano e Rocco Zikovic Mazurek; Moussa Kounfolo Yeo, Maurits Kjaergaard e Karim Konaté; Haris Tabakovic. Técnico: Danny Rohl.

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