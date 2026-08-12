Novidade no Fluminense, Nonato promete resposta após cobranças

Recém-integrado à equipe titular do Fluminense para o compromisso diante do Independiente Rivadavia, da Argentina, o meia Nonato abordou o atual momento do clube na temporada e prometeu uma resposta imediata em campo. Paralelamente, o atleta revelou que a comissão técnica conduziu cobranças firmes dentro do vestiário após o apito final.

Conforme a avaliação do camisa 16, a frustração decorrente do resultado obtido no Maracanã elevou o tom da conversa interna, embora o diálogo também tenha preservado uma atmosfera de otimismo.

“Claro que a gente fica chateado, mas na roda a gente conversou bastante sobre a confiança, a gente pode deixar baixar a confiança. Tem três resultados no futebol, ganhar, perder e empatar. É difícil, realmente, claro que a gente quer ganhar, com certeza, isso não tira nossa vontade de querer melhorar. Como eu disse, a gente tem que dar resposta em campo, porque não vai ser fácil, não está sendo fácil, e a gente tem que trazer a torcida cada vez mais pro nosso lado”, disse.

Lições do empate

Em seguida, o jogador argumentou que o grupo tricolor precisa extrair lições importantes do empate contra os adversários argentinos. Projetando a busca pela classificação longe de seus domínios.

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“A gente pode olhar de duas formas, isso pode se afundar, né, por um lado, mas também a gente pode olhar pelo lado de que talvez o resultado não tenha vindo, mas a gente, principalmente agora falando de Campeonato Brasileiro, a gente tá conseguindo pontuar, por isso que a gente se mantém no G4”, analisou.

Antes de focar novamente na Copa Libertadores, o time carioca enfrentará o Palmeiras no próximo sábado, às 16h30, no Maracanã. A partida é válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

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