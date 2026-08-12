Internacional encerra conversas por atacante da RD Congo

O Internacional informou nesta quarta-feira (12) que encerrou as negociações com o atacante Cédric Bakambu, de 35 anos, que disputou a Copa do Mundo pela República Democrática do Congo. O clube abriu conversas com o jogador, mas as tratativas não avançaram.

“Informamos que as tratativas para a contratação do atleta Cédric Bakambu estão oficialmente encerradas. As condições para a conclusão da negociação não foram alcançadas entre as partes”.

Agora livre no mercado, Bakambu atuou as três últimas temporadas pelo Betis e participou de 80 partidas, com 15 gols marcados e sete assistências. Em sua carreira, o atleta também tem passagens por Villarreal, Olympique de Marselha e Galatasaray.

O Colorado segue em busca de um camisa 9 nesta janela de transferências. Um dos nomes ventilados pelo Internacional é o de Alex Arce, que atua pelo Independente Rivadavia, que ficou no 0 a 0 com o Fluminense na última terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.

Outro nome na mira é o do atacante sueco Niclas Eliasson, que atua no AEK, da Grécia.

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