Lukaku deixa o Napoli e acerta com o Fenerbahce, da Turquia

O Fenerbahce anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do atacante Romelu Lukaku, que estava no Napoli. O acordo envolve 6 milhões de euros (R$ 35,8 milhões), além de bônus por desempenho, segundo informações divulgadas pela imprensa local.
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Lukaku já passou pelos procedimentos necessários para concluir a transferência. O atacante belga, de 33 anos, estava no Napoli, mas os italianos não demonstraram interesse na renovação contratual para tentar aliviar a folha salarial. Estima-se que ele recebia na Itália cerca de 11 milhões de euros (R$ 64,8 milhões) por ano.
O atacante também possui uma ligação especial com a Turquia. Lukaku passou parte da infância no país, onde seu pai, Roger Lukaku, atuou pelo Genclerbirligi. Por isso, o jogador classificou a transferência para o Fenerbahce como um retorno emocional ao país.
Agora, o belga chega ao Fenerbahçe para integrar um elenco que já conta com nomes de destaque internacional. O clube contratou nesta janela de transferências o inglês Mason Greenwood e o holandês Nathan Aké.
Lukaku, de 33 anos, encerrou sua passagem pelo Napoli depois de uma temporada marcada por problemas físicos. Na temporada 2025/26, o atacante, aliás, disputou apenas sete partidas e marcou um gol.
Porém, apesar das dificuldades recentes, o centroavante ainda demonstrou sua capacidade de decisão com a seleção da Bélgica. Na Copa do Mundo de 2026, fez três gols e ajudou a equipe a chegar às quartas de final.
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