Hearts x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica chega ao jogo de volta da terceira fase preliminar da Liga Europa 2026/27 com uma enorme vantagem sobre o Hearts e a classificação encaminhada para os playoffs. Após vencer por 6 a 1 em Lisboa, a equipe portuguesa volta a campo nesta quinta-feira (13), às 15h45 (de Brasília), no Tynecastle Park, em Edimburgo, com a mão na vaga.

Onde assistir

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

LEIA MAIS: Corinthians pediu que Memphis Depay não acionasse a Fifa por dívida

Como chega o Hearts

O Hearts tenta encerrar sua participação na Liga Europa com uma atuação mais digna diante da torcida. Depois da goleada sofrida em Lisboa, a equipe reagiu rapidamente no Campeonato Escocês e venceu o Dundee United por 4 a 0 no último sábado (9). Dessa maneira, o resultado deu confiança ao elenco de Wouter Vrancken, mas a missão europeia segue praticamente impossível. Isto porque, para seguir vivo no tempo regulamentar, o time precisa vencer por pelo menos cinco gols de diferença.

Além disso, o técnico terá algumas ausências para o confronto. Craig Halkett, Malachi Fagan-Walcott e Stephen Kingsley continuam fora por lesão, enquanto Ageu ainda é dúvida. Por outro lado, Stuart Findlay está disponível para a partida após cumprir suspensão na competição nacional, e Christian Dahle Borchgrevink voltou a atuar recentemente e pode ser opção.

Como chega o Benfica

Por outro lado, o Benfica chega para o jogo de volta com a classificação praticamente encaminhada. A equipe portuguesa abriu larga vantagem no primeiro confronto e agora pode administrar o resultado em Edimburgo. Apesar do cenário confortável na Liga Europa, o time ainda busca maior regularidade neste início de temporada. Isto porque, na estreia do Campeonato Português, ficou no 2 a 2 com o Académico de Viseu. Assim, o duelo desta quinta-feira também serve como oportunidade para Marco Silva dar ritmo ao elenco neste início de 2026/27.

Sem problemas no elenco, o Benfica deve aproveitar a vantagem no agregado para preservar alguns de seus principais jogadores. Jhon Durán, Jakub Kaminski e Prestianni aparecem entre as opções que podem ganhar mais minutos, enquanto Fredrik Aursnes, que era dúvida antes do primeiro jogo por causa de um problema na coxa, não é mais tratado como preocupação.

Hearts x Benfica

Terceira pré-eliminatória da Liga Europa 2026/27

Data e horário: quinta-feira, 13/08/2026, às 15h45 (de Brasília).

Local: Tynecastle Park, em Edimburgo.

Hearts: Reus; Borchgrevink, Findlay, McEntee, Milne; Mendy, Spittal; Kerjota, Dhanda, McPake; Braga. Técnico: Wouter Vrancken.

Benfica: Soares; Bah, Araújo, Lenglet, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Rafa Silva; Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

Árbitro: Sander van der Eijk (Holanda).

Auxiliares: Rens Bluemink (Holanda) e Stefan De Groot (Holanda).

VAR: Dennis Higler (Holanda).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.