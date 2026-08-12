Vasco x Olimpia (PAR): onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco e o Olimpia (PAR) voltarão a se encontrar na noite desta quinta-feira (13), no estádio de São Januário, a partir das 19h (de Brasília), para disputar a primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Por outro lado, vale lembrar que as duas equipes já estiveram juntas no grupo G da primeira fase da competição continental. Como consequência direta dessa trajetória, o Olimpia acabou ficando com o primeiro lugar na chave, o que lhe garantiu avançar direto às oitavas.

Em contrapartida, o Vasco terminou a fase de grupos como segundo colocado, razão pela qual precisou disputar os playoffs antes de chegar a esta instância.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Paramount +

Enquanto isso, o Cruzmaltino avançou às quartas de final da Copa do Brasil na semana passada e tem apresentado um desempenho melhor nos mata-matas do que no Campeonato Brasileiro, cenário em que ocupa a 18ª posição.

Por sua vez, embora tenha terminado como primeiro colocado no Torneio Apertura do Campeonato Paraguaio, o Olimpia não vai bem no Clausura e aparece na nona posição. Nesse contexto, nas quatro partidas disputadas desde a Copa do Mundo, a equipe paraguaia registrou três derrotas e apenas uma vitória na competição nacional.

Como chega o Vasco

Para o confronto contra o Olimpia, o técnico Pedro Emanuel enfrenta problemas de escalação. Os atacantes Andrés Gómez e Brenner, além do zagueiro Cuesta, estão entregues ao departamento médico e devem ficar de fora do duelo.

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Por outro lado, o meia-atacante Nuno Moreira, que cumpriu suspensão e desfalcou o time no empate contra o Bahia no último domingo (9), deverá retornar à equipe titular.

Como chega o Olimpia

Por outro lado, o Olimpia viajará com força máxima para o compromisso no Rio de Janeiro. Nesse sentido, no último sábado (8), o técnico Pablo Sánchez optou por poupar alguns titulares na derrota por 1 a 0 para o 2 de Mayo. Desse modo, essa decisão foi tomada exatamente com o propósito de preservar o elenco para este compromisso internacional.

VASCO X OLIMPIA (PAR)

Copa Sul-Americana- Oitavas de final

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 13/8/2026, às 19h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, David e Nuno Moreira. Técnico: Pedro Emanuel.

OLIMPIA (PAR): Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Vargas e Alan Rodriguez; Alfaro, Rubén Lezcano, Eduardo Delmás, Richard Ortiz e Mateo Gamarra; Romeo Benítez e Braian Romero.Técnico: Pablo Sánchez.

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

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