Neymar reforça o Santos contra o Macará pela Sul-Americana

Após desfalcar o Santos na derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, Neymar reforçará a equipe comandada por Cuca nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), contra o Macará, na Vila Belmiro, pela ida das oitavas de final da Sul-Americana. O atacante retorna após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.
Cuca encerrou a preparação para o confronto com uma atividade tática. Os jogadores fizeram ainda um trabalho físico no CT Rei Pelé. O treinador não poderá contar com o zagueiro Lucas Veríssimo, com um problema na panturrilha esquerda. Outro desfalque é o lateral-direito Igor Vinícius, com uma lombalgia.
Dessa maneira, o Santos deve ir a campo contra o Macará com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías (Willian Arão), João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.
Entre os dois confrontos contra a equipe equatoriana pela Sul-Americana, o Peixe terá um adversário direto na luta contra o rebaixamento do Brasileirão. Afinal, a equipe visitará o Vasco no domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário. Inclusive, os dois times ocupam a zona da degola com 22 pontos.
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