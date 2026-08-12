Xavi Hernández é o novo técnico da seleção da Holanda. O ex-jogador espanhol assinou nesta quarta-feira (12) um contrato de quatro anos com a Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB) e comandará a equipe até a Copa do Mundo de 2030. A apresentação oficial imprensa e aos torcedores está marcada para 25 de agosto.

A contratação também encerra a busca da KNVB pelo substituto de Ronald Koeman, que deixou o cargo após a Copa do Mundo de 2026. Antes de fechar com Xavi, a entidade conversou com outros candidatos, entre eles Roberto Martínez, ex-Portugal. Entretanto, o ex-técnico do Barcelona ganhou espaço na reta final das negociações.

Além disso, Xavi já havia manifestado interesse em assumir uma seleção nacional. Em julho, o espanhol afirmou que seu próximo passo ideal seria justamente trabalhar com uma equipe nacional. Ele explicou que esse modelo de trabalho também permitiria conciliar melhor a carreira com a vida familiar.

“É uma enorme honra me tornar o técnico da seleção holandesa. Como alguém que recebeu sua formação na academia do Barcelona, com fortes influências de Johan Cruyjff e Rinus Michels, sinto uma ligação especial com o futebol holandês. Pode-se dizer que sou um pouco filho do futebol holandês”, disse Xavi em comunicado divulgado pela KNVB.

A chegada, aliás, é cercada por uma coincidência curiosa: Xavi volta a substituir Ronald Koeman. Em 2021, o espanhol assumiu o Barcelona justamente depois da saída do holandês. Cinco anos depois, os dois treinadores trocam novamente de posição.

Estilo de jogo pesou na escolha

A KNVB, inclusive, também levou em consideração a filosofia de trabalho do espanhol. Nigel de Jong, diretor de futebol de alto nível da entidade, afirmou que Xavi compartilha princípios considerados importantes para a seleção.

“Xavi acredita nesses princípios básicos e os incorporou à sua própria visão”, afirmou De Jong. Segundo o dirigente, o treinador valoriza uma equipe que tome a iniciativa, pratique um futebol dominante e atraente e, ao mesmo tempo, tenha capacidade para se adaptar às exigências do futebol moderno.

Retorno ao futebol de alto nível

Xavi estava sem trabalhar desde que deixou o Barcelona, em 2024. Agora, aos 46 anos, ele volta ao futebol de alto nível justamente em um projeto de seleção nacional.

No Barcelona, conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha como treinador. Antes disso, construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do clube como jogador, período em que também conquistou a Copa do Mundo de 2010 com a Espanha e a Eurocopa de 2008 e 2012.