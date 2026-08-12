O atacante Martin Sherif, do Everton, foi acusado pela Football Association (FA) de violar as regras de apostas do futebol inglês. O jogador, de 20 anos, teria realizado 61 apostas em partidas de futebol entre 20 de novembro de 2024 e 12 de fevereiro de 2026.

De acordo com a FA, Sherif infringiu a regra que proíbe jogadores e outros pessoas relacionadas diretamente ao futebol de apostar em partidas e em outros mercados relacionados ao esporte. Além dos resultados dos jogos, a restrição também envolve apostas sobre transferências e escalações.

Em um comunicado, a entidade confirmou a acusação e, inclusive, informou que o jogador terá até segunda-feira (17) para apresentar uma resposta às alegações. A FA, entretanto, não informou em quais partidas Sherif fez as apostas.

Sherif chegou às categorias de base do Everton em 2019 e passou a integrar o elenco profissional em algumas oportunidades. Apesar disso, o atacante ainda não disputou uma partida oficial pelo time principal. Na temporada passada, o Everton emprestou Sherif ao Rotherham United e ao Port Vale, ambos da segunda divisão.

Além disso, Sherif nasceu na Libéria, mas representa a seleção de base da Holanda. O atacante ainda possui contrato com o Everton por mais uma temporada. Até o momento da publicação da acusação, o clube inglês não havia divulgado um posicionamento oficial sobre o caso.



