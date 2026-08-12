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Diretoria se divide, mas Zubeldia deve ser mantido no Fluminense

Diretoria se divide, mas Zubeldia deve ser mantido no Fluminense
Diretoria se divide, mas Zubeldia deve ser mantido no Fluminense -

A permanência de Luís Zubeldía no comando técnico do Fluminense permanece condicionada aos desdobramentos dos próximos dias. Nesse sentido, o momento atual do profissional é bastante desfavorável, visto que a equipe acumula uma sequência negativa de partidas sem vitórias, o que faz com que ele deixe de ser uma unanimidade internamente.

Apesar desse cenário adverso, a alta cúpula tricolor avalia a possibilidade de conceder um novo voto de confiança. Em virtude do calendário apertado e da proximidade dos confrontos decisivos pelas oitavas de final da Copa Libertadores, a diretoria opta por manter o argentino à frente da equipe momentaneamente.

Desse modo, o primeiro compromisso ocorre já neste sábado (15), quando o time enfrenta o Palmeiras no âmbito da Série A do Campeonato Brasileiro. Contudo, o duelo diante do Independiente Rivadavia, marcado para a próxima terça-feira (18), em Mendoza, definirá de forma definitiva o futuro do treinador na instituição.

Conforme avaliam os dirigentes, existe um consenso interno de que o técnico já chegou ao limite no desempenho de suas funções. Inclusive, essa percepção já existia antes da Copa do Mundo, embora a pausa para o torneio mundial tenha motivado a cúpula a oferecer um período adicional de treinos ao comandante.

Situação do Fluminense

Atualmente, o Tricolor ocupa a quarta colocação na tabela da Série A, somando 35 pontos. Caso ocorra uma eliminação na competição continental, o clube disputará apenas o campeonato nacional até o encerramento da temporada, cenário que provavelmente virá acompanhado da contratação de um novo técnico.

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Por fim, o rendimento da equipe após o término do Mundial ficou consideravelmente abaixo das expectativas iniciais. Afinal, o clube contabiliza uma sequência ruim de resultados, a eliminação na Copa do Brasil diante do Vasco e o empate no confronto de ida contra o time argentino. De modo que até mesmo uma eventual classificação na Libertadores pode não impedir uma reformulação na comissão técnica.

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