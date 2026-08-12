Internacional acerta a contratação do atacante Niclas Eliasson

O Internacional acertou a contratação do meia Niclas Eliasson, que estava no AEK Atenas. O sueco chegará ao Colorado por empréstimo de uma temporada por 300 mil euros (R$ 1,7 milhão), com opção de compra fixada em 3 milhões de euros (R$ 17,8 milhões), de acordo com o “Uol”.
Os dois clubes já trocam os documentos e finalizam os últimos detalhes para finalizar a transação. Assim, a expectativa é que o atacante embarque para o Brasil nas próximas horas, para a realização de exames médicos e assinar contrato com o Inter.
Eliasson terminou a última temporada entre os reservas do AEK, que conquistou o título nacional. O atacante tem 30 anos e já esteve no radar de outros clubes brasileiros. No ano passado, chegou a negociar com Grêmio e Santos, mas as conversas não avançaram.
Além disso, Eliasson possui ligação com o Brasil. Nascido em Varberg, na Suécia, o atacante tem nacionalidade brasileira e acompanha o futebol do país. A relação também passa pela mãe, que é brasileira e nasceu na Bahia. O jogador fala português e atua preferencialmente pelo lado direito.
Na última temporada, o atleta disputou 29 partidas pelo AEK, com dois gols e três assistências. Pela seleção sueca, o atacante soma nove jogos com a camisa nórdica. Canhoto, ele pode atuar aberto pela direita e aparece como possível alternativa para o setor após a lesão de Kayky, que passou por cirurgia no tornozelo direito.
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