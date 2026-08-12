Bruno Guimarães estreia, e Arsenal vence o Como nos pênaltis

O Arsenal realizou nesta quarta-feira (12/8) sua última partida de pré-temporada em 2026/27. Com direito a estreia do volante Bruno Guimarães, os Gunners ficaram no 1 a 1 com o Como (ITA), em amistoso disputado no Emirates Stadium, em Londres, vencendo nos pênaltis por 4 a 3.

Lewis-Skelly marcou para os donos da casa, mas Baturina – também no primeiro tempo – fez o gol do empate italiano. Smolcic e Morata perderam pênaltis pelo Como, com Raya sendo o herói ao fim. Yan Couto, ex-Borussia Dortmund, fez sua estreia pelo Como, aliás. Além dele e de Guimarães, outros brasileiros envolvidos no jogo foram Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus (estes, pelo Arsenal) e Kaiki Bruno (ex-Cruzeiro), pelo Como.

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Gols saem na etapa inicial

A primeira boa chance do Arsenal foi com Gabriel Jesus, que ganhou oportunidade entre os titulares. Após saída errada do goleiro Butez, Eze roubou a bola e serviu o brasileiro. Mesmo com o gol aberto, o centroavante acertou a trave, desperdiçando excelente oportunidade logo aos 6′.

Já o Como, organizado e com mais posse de bola em campo, respondeu com Baturina, aos 22′. Ele tabelou com Valle pela esquerda e bateu no canto, obrigando Kepa a realizar boa defesa. Logo aos 30′, Mikel Arteta resolveu dar minutagem ao elenco, trocando Jesus por Gyökeres, e Eze por Fábio Vieira. E a troca deu certo logo de cara!

Em mais uma saída errada de Butez, Lewis-Skelly interceptou o passe, Gabriel Martinelli ajeitou de peito (no susto, é verdade), com o jovem batendo de canhota, rasteirinho, para abrir 1 a 0, aos 33′. Dez minutos mais tarde, porém, Baturina deixou tudo igual. O croata fez um carnaval, passando entre os jovens Julienne e Dowman, e mandou uma pancada para, desta vez, superar Kepa. Golaço no Emirates.

Bruno Guimarães, a estreia

O segundo tempo ficou marcado pela aparição da principal contratação do Arsenal para a temporada: o brasileiro Bruno Guimarães, ex-Newcastle. Cercado de muita expectativa, o volante da Seleção Brasileira fez jogo discreto, apesar de converter sua cobrança na disputa final. Outro brasuca a estrear foi o lateral-direito Yan Couto, mas pelo Como. O jogador chegou junto ao Borussia Dortmund por empréstimo.

Devido a essas e diversas outras mexidas em ambas as equipes (Madueke, Merino e Raya voltando após disputar a Copa, por exemplo), o jogo ficou com poucas boas chances, visto o desentrosamento entre os jogadores. Ainda assim, o Arsenal foi o que chegou mais perto de sair com a vitória. Havertz, após nova “entregada” de Butez, foi displicente da meia-lua e chutou mal. O Como cresceu na reta final e encontrou duas boas chances pela esquerda, mas Raya estava lá para manter o 1 a 1 no placar.

Pênaltis

Nos pênaltis, Milla, Caqueret e Jesús Rodríguez converteram para o Como. Pelo Arsenal, Odegaard, Havertz e Bruno Guimarães também fizeram. Smolcic parou em Raya, enquanto Madueke acertou a trave. Morata também viu o arqueiro espanhol defender sua cobrança. Assim, Tzolis soltou uma pancada para dar a vitória ao Arsenal.

Próximos passos

O Arsenal encerra, dessa forma, sua pré-temporada. Agora, o próximo compromisso vale troféu: contra o Manchester City, domingo (16/8), às 11h (de Brasília), em Wembley, pela Community Shield. O torneio de jogo único coloca os campeões da Premier League e da FA Cup da última temporada frente a frente. Já no dia 21, os Gunners entram em campo pela primeira vez para defender o título inglês. Será contra o Coventry, no Emirates Stadium.

Já o Como ainda terá compromissos. Afinal, enfrenta o Liverpool duas vezes no domingo; às 8h e às 14h. Os duelos, marcados para Anfield, terão portões fechados. A estreia na Serie A ocorre apenas no dia 22, às 13h30, contra a Udinese, fora de casa.

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