Garro pede foco ao Corinthians após saída de Depay: “Blindar o elenco”

Rodrigo Garro pediu que o elenco do Corinthians se blinde das repercussões causadas pelo fim das negociações para a renovação de contrato de Memphis Depay. Para o meio-campista, o grupo precisa concentrar todas as atenções no confronto com o Rosario Central, marcado para esta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Libertadores.

“Infelizmente a gente não vai poder ter Memphis conosco. É uma situação difícil que a gente não controla, mas o futebol é assim, as coisas acontecem. Nós, como grupo, como líderes, temos que tentar blindar o elenco dessas coisas”, disse.

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“Tem coisas que a gente escuta e vê, infelizmente as coisas chegam. Mas a prioridade tem que ser o jogo de amanhã, tem que ser continuar focados no objetivo, sabendo que tem coisas muito importantes pela frente e que a gente sonha com coisas grandes”, completou.

O argentino falou com a imprensa antes do último treino do Corinthians para a partida, no CT do Newell’s Old Boys. Garro também evitou comentar a possibilidade de voltar a usar a camisa 10. Antes da chegada de Memphis, o meia vestia a numeração, mas passou a usar a 8 após o atacante holandês assumir a camisa.

“Memphis é um jogador muito importante para nós, mas são coisas que não controlamos. Temos que tentar focar nas coisas que controlamos, que é do campo para dentro. E fazer o melhor para a equipe”, analisou.

Confronto decisivo

Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Gigante de Arroyito, na Argentina. O duelo abre a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

“Muito feliz estar aqui na Argentina e enfrentar o Central em meu país. Creio que fisicamente estou bem e a equipe está bem”, frisou.