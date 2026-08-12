Manchester City anuncia retorno de goleiro após nove anos

O Manchester City confirmou nesta quarta-feira (12) a contratação do goleiro argentino Gerónimo Rulli, que estava no Olympique de Marselha. Aos 34 anos, o jogador retorna ao clube inglês e assinou contrato válido por duas temporadas. De acordo com informações divulgadas pela BBC Sport, o City desembolsou cerca de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) pela contratação. Rulli chega para ser o reserva de Donnarumma e terá a missão de oferecer experiência ao elenco comandado por Pep Guardiola.

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Rulli já havia pertencido ao Manchester City na temporada 2016/17, mas foi emprestado à Real Sociedad e não chegou a entrar em campo pelo time inglês. Agora, ele volta ao Etihad Stadium para ocupar a vaga deixada por James Trafford, negociado com o Leeds por uma quantia que pode chegar a 52 milhões de euros (R$ 310 milhões).

Em suas primeiras palavras como jogador do City, o argentino comemorou a oportunidade de retornar ao clube.

“É uma oportunidade fantástica para mim e que eu precisava aproveitar. Quando aparece a chance de assinar com o Manchester City, é preciso seguir em frente”, afirmou.

Rulli também destacou a estrutura do clube e a possibilidade de trabalhar em um ambiente de alto nível.

“Todo mundo sabe o tamanho deste clube. O sucesso do City ao longo dos anos é impressionante. Todas as pessoas com quem conversei disseram que eu deveria vir para cá, porque é um clube que trabalha em um nível muito alto”, declarou.

O goleiro acrescentou que espera evoluir durante a nova passagem pela Inglaterra.

“Todo profissional quer estar em um ambiente de alto rendimento. Mal posso esperar para começar, porque sei que vou melhorar e aprender, algo que sempre foi uma das minhas principais prioridades”, completou.

Carreira de Gerónimo Rulli

Rulli soma oito partidas pela seleção argentina e fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América de 2024. O goleiro também esteve no grupo que chegou à final da Copa do Mundo de 2026.

Por fim, além da Real Sociedad e do Olympique de Marselha, Rulli passou por clubes como Montpellier e Ajax ao longo da carreira.

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