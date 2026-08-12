Manchester United e Leeds United ficaram no empate em 1 a 1, nesta quarta-feira (12), em amistoso realizado no Croke Park, em Dublin (Irlanda), como parte da preparação das duas equipes para a temporada 2026/27 da Premier League. O duelo, porém, teve de ser decidido nos pênaltis. E quem levou a melhor foi o United, que venceu por 5 a 4.

O Manchester volta a campo no sábado (15) para encarar o Milan no último amistoso de pré-temporada. A estreia na Premier League será no dia 22, contra o Hull City. Já o Leeds encara o Augsburg, da Alemanha, também no sábado (15), antes da primeira rodada do Campeonato Inglês, contra o Nottingham Forest.

O United, comandado por Michael Carrick, abriu o placar aos 16 minutos. Mbeumo iniciou a jogada em velocidade e Zirkzee apareceu para completar o contra-ataque e, assim, colocar os Red Devils em vantagem.

O Leeds, porém, reagiu rapidamente e empatou aos 29 minutos. Aaronson recebeu livre na área e finalizou com precisão para vencer o goleiro Lammens.

Para a volta do segundo tempo, o Leeds promoveu dez alterações. Porém, mesmo com um time, literalmente, renovado, o Leeds não apresentou melhora. O United, com muitas mudanças ao longo da etapa, pecou no entrosamento. Aos 35, Bruno Fernandes recebeu passe na medida de Shaw e venceu o goleiro, mas estava em impedimento e o gol foi justamente anulado. Aos 41, o meia português levou perigo mais uma vez. Ele arriscou de muito longe, mas a bola explodiu no travessão.