Com brasileiros, Nottingham vence o Leverkusen em amistoso

Após três derrotas seguidas, o Nottingham Forest voltou a vencer na pré-temporada europeia. Nesta quarta-feira (12/8), jogando no City Ground, o time inglês – com diversos brasileiros em campo – fez 2 a 1 para cima do Bayer Leverkusen (ALE) em seu penúltimo compromisso antes de começar a Premier League. Ndoye, destaque da Copa do Mundo 2026 pela Suíça, aliás, abriu o placar na etapa inicial, com Patrik Schick empatando para os visitantes. Já na reta final, aos 44′ do segundo tempo, Kalimuendo, de cabeça, deu, assim, números finais à partida na Inglaterra, encerrando uma sequência de cinco vitórias seguidas dos alemães na pré-temporada.

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O jogo

O primeiro gol do jogo saiu cedo. Gibbs-White recebeu pela esquerda, cortou para o pé bom e cruzou na medida para Ndoye. O suíço, de primeira, mandou com categoria para abrir o marcador, aos 3′, dando sequência à boa forma que demonstrou na Copa do Mundo por sua seleção. O empate, no entanto, saiu aos 33′, com Patrik Schick. Equi Fernandez interceptou bola no meio-campo e acionou o centroavante, que, de cavadinha, marcou um lindo gol para deixar tudo igual em Nottingham.

No segundo tempo, o novo técnico Oliver Glasner mudou todo o time, realizando 11 substituições. Se Murillo e Igor Jesus estiveram em campo na primeira etapa, foi a vez de John e Jair entrarem para a segunda metade da partida. E o gol da vitória saiu somente aos 44′. Luca Metz cobrou falta da direita, Kalimuendo raspou de cabeça para matar o goleiro Blaswich e dar, assim, o triunfo ao time inglês.

Próximos passos

Antes de iniciar sua campanha na Premier League 2026/27, o Nottingham ainda encara o Brest (FRA) em amistoso neste domingo (16/8), às 10h (de Brasília), em casa. A estreia na principal liga do mundo ocorre no dia 22, às 11h, contra o Leeds, também no City Ground.

Já o Leverkusen, que conheceu sua primeira derrota após cinco vitórias seguidas em amistosos, encerra sua preparação com novo duelo na Inglaterra, desta vez contra o Newcastle, no sábado (15/8), às 11h. Por fim, sua estreia oficial será na Pokal (Copa da Alemanha), contra o Wehen, da terceira divisão alemã, dia 22, às 8h.

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