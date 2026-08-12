Real Madrid vence o Deportivo e fatura o troféu Teresa Herrera

O Real Madrid visitou o Deportivo A Coruña nesta quarta-feira (12) e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi feito pelo marroquino Brahim Díaz, em linda assistência do goleiro Lunin, no fim do primeiro tempo. O triunfo na Galícia garantiu aos Merengues o título do Troféu Teresa Herrera, tradicional torneio de pré-temporada.

O clube da capital espanhola teve o seu jogo de estreia em LaLiga adiado e atuará somente no sábado, dia 22 de agosto, diante do Espanyol, em partida válida pela segunda rodada. O Deportivo A Coruña, por sua vez, joga pela primeira vez no Campeonato Espanhol contra o Elche, na próxima segunda-feira, dia 17.

Real Madrid teve muitos desfalques

O técnico José Mourinho não contou ainda com alguns jogadores que chegaram às fases finais da Copa do Mundo, como Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Cucurella, Konaté e Diomande. Por outro lado, alguns reforços estiveram em campo, como Dumfries e Bernardo Silva. No ataque, Vini Jr, Brahim Díaz e Endrick.

A equipe controlou a bola durante grande parte do jogo, mas sentiu falta de entrosamento e ritmo, situações normais para uma pré-temporada. Algumas associações não saíram como planejado e o time pouco ameaçou efetivamente no primeiro tempo, mas também não sofreu na defesa.

No entanto, o Real Madrid conseguiu sair na frente já nos acréscimos em um contra-ataque de manual. Após cobrança de escanteio, o A Coruña chegava pela primeira vez em cabeçada, que Lunin pegou com tranquilidade. Na reposição, o goleiro ucraniano lançou com as mãos para Brahin Díaz perto da linha divisória do campo. O marroquino avançou, ganhou na corrida dos adversários e tocou na saída do arqueiro rival: 1 a 0.

Mourinho faz substituições e muda o time

No intervalo, Mourinho fez quatro substituições. Endrick deu lugar a Espí. No meio-campo, Valverde entrou na vaga de Güler e atuou exatamente na posição do turco, mais avançado, deixando Bernardo Silva como segundo homem. Além disso, o treinador fez uma dobradinha pela direita, colocando Alexander-Arnold (substituiu Brahim Díaz) na lateral e adiantando Dumfries. Na zaga, Rüdiger saiu para entrada de Mario Rivas.

O Real seguiu com a posse de bola, mas faltava a mesma criatividade do primeiro tempo. Substituto de Endrick, Espí marcou aos 13, mas o árbitro deu impedimento. Logo depois, o ritmo caiu novamente e os Merengues tocavam muito a bola no meio-campo, tentando buscar um espaço na defesa do time galego, que se fechava bem. Mourinho lançou o jovem Cestero Sancho no lugar de Vini Jr, que apareceu pouco durante o jogo. Assim, Bernardo Silva ficou mais adiantado.

Na reta final, as duas equipes aceleram um pouco as ações. O Real Madrid chegou com perigo e assustou o goleiro galego. Já o Deportivo teve uma boa chance e quase empatou, mas parou em Lunin, garantindo a vitória no Riazor.

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