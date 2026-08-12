PSG vence Aston Villa e conquista a Supercopa da Uefa

O PSG conquistou a Supercopa da Uefa pelo segundo ano consecutivo. Nesta quarta-feira (12), a equipe francesa venceu o Aston Villa por 2 a 1, na Red Bull Arena, em Salzburgo, e levantou mais um troféu europeu. A competição reúne o atual campeão da Champions e o vencedor da Liga Europa da temporada anterior.
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O PSG abriu o placar com Khvicha Kvaratskhelia, que aproveitou a oportunidade para colocar os franceses em vantagem. O Aston Villa, porém, reagiu e conseguiu deixar o jogo novamente equilibrado com Brian Madjo. Na segunda etapa, o time francês voltou a pressionar e encontrou o gol da vitória com Désiré Doué. O atacante francês apareceu no momento decisivo e garantiu o triunfo do PSG, que confirmou mais uma conquista continental.
Com o resultado, o PSG mantém a hegemonia recente na Supercopa da Uefa e soma o segundo título consecutivo da competição. Após conquistar a Champions na última temporada, a equipe comandada por Luís Enrique começa a nova campanha com mais uma taça internacional.
O jogo
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