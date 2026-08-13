Kaio César se recupera e deve iniciar jogo do Corinthians na Libertadores

O Corinthians realizou nesta quarta-feira (12) o último treino antes da estreia nas oitavas de final da Libertadores. A atividade ocorreu no CT do Newell’s Old Boys, em Rosário, na Argentina, e confirmou a recuperação de Kaio César. Poupado no treino de terça-feira (11), o atacante participou normalmente da sessão e deve formar dupla com Pedro Raul no ataque contra o Rosario Central, no Gigante de Arroyito. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, a assessoria do clube permitiu a entrada dos jornalistas apenas durante o aquecimento. Os 24 jogadores relacionados participaram da atividade. Quando o técnico Fernando Diniz iniciou o trabalho tático, a imprensa deixou o local.
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Kaio César era a única dúvida entre os prováveis titulares. O atacante calçou as chuteiras e mostrou estar recuperado do incômodo no joelho. Assim, a tendência é que o Corinthians comece a partida com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul.
Desfalques alvinegros
O técnico Fernando Diniz não terá André, que sofreu lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita, assim como Yuri Alberto, com lesão no músculo posterior da coxa direita. Além disso, Vitinho, que se recupera de cirurgia no menisco do joelho esquerdo e Kayke e Zakaria Labyad, ambos em recuperação de lesões no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora.
O Corinthians também perdeu Memphis Depay. O clube comunicou ao atacante na terça-feira (11) que não renovará seu contrato. A comissão técnica contava com o holandês para a sequência da temporada. Contudo, recebeu a informação sobre o veto à permanência do jogador pouco antes do embarque para a Argentina. A decisão partiu do presidente Osmar Stabile.
Em meio à crise institucional provocada pela saída de Memphis, o Corinthians enfrenta o Rosario Central nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O duelo acontece no Gigante de Arroyito. A partida de volta será na próxima semana, na Neo Química Arena, em São Paulo.
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