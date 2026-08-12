Cienciano x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Para repetir 1993 e conquistar o bicampeonato, o Botafogo inicia o mata-mata da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de La Vega, em Cusco, no Peru, a 3.400 metros de altitude. O Alvinegro encara o Cienciano no jogo de ida das oitavas de final. A segunda volta será no Estádio Nilton Santos, no dia 20 deste mês, na próxima semana.
Onde assistir
O Paramount+ (streaming) garantiu a exclusividade sobre o embate.
Como chega o Cienciano
O escrete peruano chega animado, afinal, na última fase, eliminou o Lanús (ARG), atual campeão da Recopa e da própria Sul-Americana, vencendo, em seus domínios, por 4 a 0. Os andinos contarão com casa cheia e com o ar rarefeito para tornar a missão do Botafogo mais difícil.
Hohberg e as bolas paradas são as outras armas do Cienciano. O time da casa, nos últimos sete jogos, venceu apenas duas e perdeu cinco vezes.
Como chega o Botafogo
Dono da melhor campanha da fase de grupos, com 88% de aproveitamento, o Botafogo, invicto na competição, chega como uma das grandes forças das oitavas de final. Mas é preciso provar essa condição em campo, algo que o técnico Franclim Carvalho exige de seus comandados.
Pantaleão (zagueiro), Allan (volante) e Barrera (meia-atacante), lesionados, não viajaram. Em contrapartida, o Botafogo terá Santi e Júnior Santos entre os relacionados. O time também conta com cinco caras novas na Sula. A saber: Warleson (goleiro), Batista (goleiro), Monzón (zagueiro), Domingos (volante) e Pereira (centroavante).
CIENCIANO x BOTAFOGO
Copa Sul-Americana – Jogo de ida das oitavas de final
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 13/08/2026, às 21h30 (horário de Brasília)
CIENCIANO: Espinoza, Yovera, Aguilar, Becerra e Cabello; Robles, Arias e Caparó; Succar, Cavero e Garcés. Técnico: Cristian Ruggeri
BOTAFOGO: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino (Monzón) e Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Martins e Cabral. Técnico: Franclim Carvalho
Árbitro: Augusto Aragon (EQU)
Auxiliares: Christian Lescano (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)
VAR: Franklin Congo (EQU)
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