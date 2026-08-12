Mirassol x LDU: onde assistir, escalações e arbitragem

O Mirassol recebe a LDU nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Maião, em Mirassol (SP), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Além disso, o confronto marca um reencontro entre as equipes, que já mediram forças na fase de grupos da competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).
Como chega o Mirassol
O Mirassol chega ao mata-mata embalado com a evolução desde o retorno do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. Apesar disso, a equipe de Rafael Guanaes ainda luta contra o rebaixamento e foi eliminada recentemente da Copa do Brasil.
Nesse cenário, a Libertadores aparece como uma oportunidade importante para o clube. Por isso, o Mirassol pretende aproveitar o fator casa para largar em vantagem e levar um bom resultado para a decisão no Equador. Para o confronto, há apenas uma dúvida na escalação. O goleiro Walter se recupera de um edema na coxa direita e pode retornar à equipe titular no lugar de Alex Muralha.
Como chega a LDU
Por outro lado, a LDU chega ao duelo buscando melhorar seu desempenho no Campeonato Equatoriano. Atualmente, a equipe ocupa a sexta colocação da competição nacional. Além disso, o clube vive o início de um novo trabalho. O técnico Gustavo Álvarez assumiu o comando há cerca de duas semanas e tem como principais objetivos melhorar a campanha doméstica e conduzir a equipe às quartas de final da Libertadores.
Dessa forma, mesmo atuando fora de casa, a LDU tenta repetir o bom desempenho apresentado na fase de grupos e conquistar uma vantagem importante para o confronto de volta.
As duas equipes já se enfrentaram nesta edição
Cada equipe venceu o duelo como mandante por 2 a 0 e, ao fim da primeira fase, ambas terminaram com 12 pontos no Grupo G. No entanto, a LDU ficou com a liderança devido aos critérios de desempate. A partida de volta das oitavas ocorre uma semana depois, em Quito, no Equador.
MIRASSOL x LDU
Libertadores – Oitavas de Final (ida)
Data e horário: 13/08/2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)
MIRASSOL: Alex Muralha (Walter); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Wallisson e Shaylon; Fernandinho, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
LDU: Gonzalo Valle; Allala, Mina e Adé; Cuero, Zambrano, Cornejo, Pretell e Carabalí; Corozo e Estrada. Técnico: Gustavo Alvarez.
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
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