Rosario Central-ARG x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o triunfo sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, o Corinthians vira a chave na temporada e volta suas atenções para as oitavas de final da Libertadores. Assim, a equipe paulista mede forças com o Rosario Central, da Argentina, no Gigante de Arroyito, nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do confronto.

Dessa forma, a volta está marcada para a outra quinta-feira (20), novamente às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, os comandados do técnico Fernando Diniz enfrentam o Cruzeiro, novamente em São Paulo, às 19h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão.

+ Leia mais: Corinthians volta a enfrentar o Rosario Central após 26 anos na Libertadores

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (13) terá a transmissão do canal ESPN.

Como chega o Rosario Central

Na primeira fase, a equipe ficou em segundo lugar no Grupo H, que também contava com Independiente Del Valle (classificado em primeiro), Universidad Central e Libertad. Nesse sentido, somou 13 pontos, com 4 vitórias, um empate e uma derrota. Além disso, anotou 9 gols e sofreu apenas um (melhor defesa do torneio).

Dentro das quatro linhas, o principal destaque é Ángel Di Maria, campeão da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, ao lado de Lionel Messi. O craque é motor que faz a engrenagem do time girar.

Por outro lado, o técnico Jorge Almirón não poderá contar com Duarte, Giménez e Marco Rúben. Diante disso, é que Di María, Campaz e Copetti comandem o setor ofensivo.

Como chega o Corinthians

O técnico Fernando Diniz não terá André, que sofreu lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita, assim como Yuri Alberto, com lesão no músculo posterior da coxa direita. Além disso, Vitinho, que se recupera de cirurgia no menisco do joelho esquerdo e Kayke e Zakaria Labyad, ambos em recuperação de lesões no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora.

O Corinthians também perdeu Memphis Depay. O clube comunicou ao atacante na terça-feira (11) que não renovará seu contrato. A comissão técnica contava com o holandês para a sequência da temporada. Contudo, recebeu a informação sobre o veto à permanência do jogador pouco antes do embarque para a Argentina. A decisão partiu do presidente Osmar Stabile.

Por fim, Kaio César, poupado no treino de terça-feira (11), participou normalmente da sessão desta quarta-feira (12), já em solo argentino. Assim, ele deve formar dupla com Pedro Raul no ataque

ROSARIO CENTRAL X CORINTHIANS

Libertadores – Oitavas de final (Jogo de ida)

Data e hora: 13/08/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina (ARG)

ROSARIO CENTRAL Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila e Sández; Ibarra, Pizarro, Julián Fernández, Di María e Campaz; Copetti. Técnico: Jorge Almirón

CORINTHIANS: ​Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.