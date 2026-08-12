Lesão é grave, e Brenner vai passar por cirurgia no Vasco

O Vasco recebeu uma notícia nada animadora nesta quarta-feira (12/8). O atacante, que teve uma lesão no ligamento do pé esquerdo, vai precisar por cirurgia. Inicialmente, o jogador ficaria pelo menos três semanas fora, porém a lesão é mais grave. Com isso, a previsão é de aproximadamente 120 dias até o retorno aos gramados. A informação inicial é do Lance!.

O clube avaliou inicialmente a possibilidade de fazer um tratamento convencional mais conservador. No entanto, reviu a decisão para que Brenner não tivesse problemas na consolidação da lesão.

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A lesão acontece em momento de ascensão de Brenner. Afinal, ele foi o grande destaque na vitória do Vasco sobre o Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O atacante marcou dois gols no clássico e garantiu a classificação.

O jogador chegou ao Vasco em janeiro de 2026. Ao todo, o jogador tem 29 partidas disputadas pelo Gigante da Colina. Ele marcou cinco gols e deu uma assistência.

Por fim, o departamento de futebol terá que avaliar internamente se as alternativas disponíveis são suficientes para suprir a ausência ou se será necessário buscar uma nova peça no mercado. No momento, o técnico Pedro Emanuel terá que escolher entre David e Claudio Spinelli. Além deles, Facundo Colidio, ex-River Plate, chegou para aumentar a disputa.

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