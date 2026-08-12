Textor obtém vitória na Justiça; Botafogo minimiza

Apesar de não estar mais à frente da gestão do Botafogo, John Textor segue empenhado em provar que é o proprietário do futebol alvinegro. Nesta terça-feira (12), na Justiça do Reino Unido, o empresário norte-americano obteve uma liminar para bloquear, de forma temporária, a venda de ações da SAF do Mais Tradicional.

A liminar impede que a Cork Gully, administradora judicial da Eagle Bidco, empresa de Textor, venda ações pelo menos até o dia 9 de setembro, quando haverá uma nova análise do caso.

Segundo o juiz Mark Pelling, o fato de a Eagle Bidco não ter se manifestado nos autos cria uma “dificuldade”. O tribunal teve de se basear apenas na versão de John Textor de que ele não teria recebido o pagamento necessário para transferir as ações da pessoa física dele para a holding.

“Continuo sendo o proprietário da SAF Botafogo”

Após a “vitória”, Textor, em uma mensagem direcionada a um influenciador do Botafogo, sustentou que ainda é o dono de 90% das ações da SAF do Glorioso.

“A decisão judicial tratou essencialmente da questão da propriedade. Tivemos de provar que a alegação de titularidade constituía uma questão séria a ser julgada, com chances reais de êxito. O juiz solicitou todas as provas de propriedade antes de proferir sua decisão. Ele chegou a suspender a audiência por 24 horas para solicitar mais evidências da minha titularidade. Uma liminar é algo sério. E não se permite que pessoas bloqueiem as atividades de outras com base em alegações infundadas. Está claro que continuo sendo o proprietário da SAF Botafogo. A Justiça está começando a concordar”, colocou o Godfather.

Godfather ataca em três frentes

O magnata da Flórida, nos três processos que tramitam nos Estados Unidos, sustenta que a Eagle Bidco não contestou as suas alegações sobre a propriedade das ações dentro do período estabelecido.

Na Inglaterra, o ex-gestor do Botafogo havia entrado com pedido de medida cautelar para impedir que a Cork Gully vendesse as ações da SAF a terceiros enquanto os processos nos Estados Unidos e no Brasil não tiverem o desfecho.

Na Justiça brasileira, a defesa de Textor entende que o acordo de venda das ações à Eagle Bidco é nulo desde o princípio e busca a rescisão deste contrato.

Textor assumiu o controle da SAF do Botafogo em março de 2022. O período marca a conclusão da venda do futebol alvinegro. Em abril de 2026, porém, o Tribunal Arbitral da FGV (Fundação Getúlio Vargas) o afastou do poder. No mês seguinte, o Godfather foi destituído do Conselho de Administração, medida que encerrou o seu período no Mais Tradicional.

E o Botafogo?

O Botafogo, por sua vez, minimiza a decisão favorável ao ex-big boss. A informação é do Canal “Arena Alvinegra”. O clube entende que Textor, Corky Gully, Eagle são páginas viradas e foca na passagem do controle da SAF para a GDA Luma. O Glorioso já delineou, aliás, o plano de recuperação em 100 dias. O Alvinegro aguarda, na próxima semana, a chegada do empresário Gabriel de Alba, sócio majoritário daquela empresa, para formalizar os trâmites da mudança de poder.

O Mais Tradicional, ainda de acordo com a publicação, entende que as brigas de Textor Justiça do Brasil, dos Estados Unidos e do Reino Unido não são a causa para a demora na assinatura do contrato com a GDA, algo previsto para os próximos dias.

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