São Paulo é notificado e tem 45 dias para evitar novo transfer ban

O São Paulo ganhou um novo problema para resolver nos bastidores. Afinal, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) decidiu que o Tricolor precisa pagar R$ 1,1 milhão ao Novorizontino para evitar um novo transfer ban. O clube tem 45 dias para quitar o débito, de acordo com o “Uol”.

A agência condenou o São Paulo pelo Fair Play Financeiro do futebol brasileiro por conta da contratação do meio-campista Djhordney junto à equipe de Novo Horizonte. O clube do Morumbis fechou acordo pela transferência em R$ 1 milhão, dividido em cinco parcelas de R$ 200 mil. Entretanto, não pagou nenhuma delas.

O Tricolor alegou em sua defesa que não teria condições de pagar o montante neste momento. Dessa maneira, a ANRESF deu o prazo de 45 dias para o clube encerrar a pendência. Caso não pague neste período, ficará proibido mais uma vez de registrar reforços.

Caso receba a punição, o São Paulo sofrerá o seu segundo transfer ban nesta temporada. Em julho, o clube ficou proibido de inscrever jogadores por conta de uma dívida com a Lazio, da Itália, pela compra do meio-campista Marcos Antônio.

Após acertar a dívida com os romanos no valor de R$ 6,08 milhões, o clube pôde registrar alguns reforços que ficaram pendentes nesta janela de transferências, como o zagueiro português Domingos Duarte e o lateral-esquerdo Iago.

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