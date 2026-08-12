Chelsea coloca preço e prazo para liberar Enzo Fernández para rival

O City segue tentando contratar Enzo Fernández, mas precisa acelerar as negociações. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano e o jornal The Athletic, nesta quarta-feira (12), o Chelsea estabeleceu um prazo para que o clube de Manchester finalize a operação: até as 17h desta sexta-feira (14).

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Além disso, a diretoria do Chelsea teria comunicado a data limite tanto ao Manchester City quanto aos representantes do meio-campista argentino. O clube londrino avalia Enzo Fernández em 140 milhões de euros (cerca de R$ 860 milhões) e não pretende reduzir o valor para liberar o jogador.

Caso o City não chegue a um acordo até o horário determinado, o Chelsea deve encerrar as conversas e manter o argentino no elenco. Os Blues contrataram Enzo em janeiro de 2023, quando pagaram 120 milhões de euros ao Benfica pela transferência.

Aos 25 anos, Enzo Fernández soma 169 partidas pelo Chelsea, com 31 gols e 29 assistências desde sua chegada. Apesar de ter contrato com o clube inglês, o meio-campista já demonstrou nos últimos meses o desejo de buscar um novo desafio na carreira e esteve seu nome vinculado ao Real Madrid.

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