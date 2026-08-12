Scout do PSG vai a estádio observar promessa do Palmeiras

A equipe de scout do Paris Saint-Germain está presente no Nubank Parque, nesta quarta-feira (12/8), para acompanhar Luis Pacheco, promessa do Palmeiras, na partida contra o Cerro Porteño-PAR, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A informação é Itatiaia.

O profissional do PSG ficará no Brasil por aproximadamente 15 dias. A intenção é acompanhar Luis Pacheco de perto, além de uma promessa do Vitória.

Com apenas 18 anos, Luis Pacheco gera grandes expectativas no Palmeiras e no técnico Abel Ferreira. O treinador chegou a evitar a contratação de novos meio-campistas para não desacelerar a evolução do jovem volante.

O bom momento rendeu ao atleta uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Porém, o Palmeiras solicitou sua liberação para mantê-lo no elenco principal, sendo o único de cinco palmeirenses mantido no clube. Em renovação recente, Pacheco firmou contrato até 2028, protegido por uma multa rescisória de 100 milhões de euros.

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