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STJD denuncia Rafinha por xingar árbitro em derrota do São Paulo

STJD denuncia Rafinha por xingar árbitro em derrota do São Paulo
STJD denuncia Rafinha por xingar árbitro em derrota do São Paulo -

A procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou Rafinha, executivo de futebol do São Paulo, por ofensas ao árbitro André Luiz Policarpo Bento. O episódio aconteceu após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, no último sábado, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Em súmula, o árbitro registrou que o dirigente o abordou no túnel de acesso ao vestiário depois da partida e terminou a manifestação com xingamentos.

“Você fez um grande jogo, deveria ter ido no VAR analisar o lance do Luciano. Tomar no c…, ca… Sou eu mesmo que estou falando, essa porr… de VAR”, escreveu o árbitro.

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A procuradoria enquadrou Rafinha no Artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O motivo foi “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. Por isso, o dirigente corre o risco de cumprir de 15 a 180 dias de suspensão.

Por fim, o próximo compromisso do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro ocorre neste sábado, às 21h (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio do Morumbi.

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