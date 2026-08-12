STJD denuncia Rafinha por xingar árbitro em derrota do São Paulo

A procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciou Rafinha, executivo de futebol do São Paulo, por ofensas ao árbitro André Luiz Policarpo Bento. O episódio aconteceu após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, no último sábado, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.
Em súmula, o árbitro registrou que o dirigente o abordou no túnel de acesso ao vestiário depois da partida e terminou a manifestação com xingamentos.
“Você fez um grande jogo, deveria ter ido no VAR analisar o lance do Luciano. Tomar no c…, ca… Sou eu mesmo que estou falando, essa porr… de VAR”, escreveu o árbitro.
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A procuradoria enquadrou Rafinha no Artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O motivo foi “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. Por isso, o dirigente corre o risco de cumprir de 15 a 180 dias de suspensão.
Por fim, o próximo compromisso do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro ocorre neste sábado, às 21h (de Brasília), contra o Coritiba, no Estádio do Morumbi.
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