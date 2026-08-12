Atlético de Madrid chega a acordo com Tottenham por Cuti Romero

Atlético de Madrid e Tottenham chegaram, na noite desta quarta-feira (12), a um acordo pela transferência de Cristian “Cuti” Romero. As duas equipes ainda trabalham para concluir os últimos detalhes do negócio, principalmente a troca de documentos, mas segundo informações da imprensa espanhola, a expectativa é de que o acerto seja oficializado em breve.

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Aos 28 anos, o zagueiro argentino deve viajar para Madri nas próximas horas, onde realizará exames médicos e assinará contrato com o Atlético de Madrid até 2031. O clube espanhol pagará cerca de 40 milhões de euros (R$ 238 milhões) pela contratação do defensor, que era capitão do Tottenham e já havia sido alvo dos espanhóis na última janela de transferências.

Na ocasião, o Tottenham exigia 70 milhões de euros (R$ 418 milhões) para liberar Romero, valor considerado alto pelo Atlético. Apesar disso, Diego Simeone insistiu na contratação do argentino, visto como uma peça importante para reforçar a defesa, setor que foi um dos principais problemas da equipe na temporada passada.

A vontade do próprio jogador também teve papel decisivo para o avanço da negociação. Romero já havia demonstrado interesse em defender o Atlético no ano anterior e, desta vez, estaria disposto até mesmo a reduzir seu salário para viabilizar a mudança para Madri. Com a redução das exigências do Tottenham, o clube espanhol conseguiu finalmente avançar pelo zagueiro.

Estratégia do Atlético de Madrid para fechar acordo

Além disso, o Atlético precisou ainda liberar espaço no elenco antes de fazer uma investida definitiva pelo argentino. Há pouco mais de uma semana, a Inter aparecia como principal candidata a contratar Romero e chegou a se aproximar do valor pedido pelo Tottenham. O defensor, porém, preferiu esperar pelo clube espanhol.

Para concretizar o negócio, o Atlético dependia das saídas de jogadores como Thiago Almada, Nahuel Molina e Nicolás González. Almada e Molina já deixaram o clube, com destinos para River Plate e Roma, respectivamente. Já o Aston Villa está próximo de concluir a contratação do italiano. Dessa maneira, com o caminho aberto, o Atlético acelerou as negociações e está muito perto de anunciar Cuti Romero como seu novo reforço.

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