Neymar topa atuar no sintético em duelo entre Santos e Palmeiras

A definição das quartas de final da Copa do Brasil colocou o Palmeiras no caminho do Santos. Nos bastidores do clube praiano, a diretoria e a comissão técnica comemoraram o resultado do sorteio. O grande trunfo da equipe envolve a disposição de Neymar para atuar no gramado sintético do Nubank Parque. Afinal, o camisa 10 se sente em condições físicas ideais e já sinalizou o desejo de jogar com mais frequência nesta reta final.

Desde o seu retorno ao futebol brasileiro, o capitão santista pisou no piso artificial apenas na Arena MRV, do Atlético. Embora já tenha criticado a grama sintética do rival em outras ocasiões, o atacante reavaliou a situação por causa do caráter decisivo do mata-mata. Além da motivação do astro, o Peixe aposta na logística favorável e no bom desempenho recente na casa do adversário para buscar a vaga.

Santos vê vantagem logística e decisão marcada para a Vila Belmiro

A diretoria do Santos celebra o deslocamento curto até a capital paulista porque o trajeto evita viagens desgastantes. Desta forma, o técnico ganha mais tempo para ajustar o time durante os treinos da semana. Inclusive, no primeiro turno da temporada, o Peixe empatou por 1 a 1 no estádio palmeirense e criou chances reais para sair vitorioso.

Da mesma forma, o mando de campo traz confiança para os torcedores praianos na eliminatória nacional. O confronto de volta da Copa do Brasil ocorrerá na Vila Belmiro, onde a torcida promete pressionar o rival até o apito final. Portanto, com Neymar motivado para superar o desafio do campo artificial, a equipe busca um ótimo resultado na primeira partida para encaminhar a classificação em casa.

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