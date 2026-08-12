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Justiça dá primeiro sinal verde para venda da Vasco SAF

Justiça dá primeiro sinal verde para venda da Vasco SAF
Justiça dá primeiro sinal verde para venda da Vasco SAF -

O projeto para transformar o futebol do Vasco ganhou um impulso expressivo na tarde desta quarta-feira. O advogado Athos Neves, indicado pela Justiça para fiscalizar a governança da SAF, deu parecer favorável ao plano de alienação de 90% das ações do clube. O relatório técnico representa a primeira aprovação formal emitida por um órgão externo desde o início das conversas com o empresário Marcos Lamacchia.

Mesmo com a comemoração dos dirigentes vascaínos, a operação ainda precisa superar outras etapas na esfera jurídica. Para validar a transação, a gestão cruz-maltina necessita do aval do administrador judicial –  nas mãos do escritório Gussem e Lemos Basto Advogados, do parecer do Ministério Público e da ratificação da juíza Simone Gastesi Chevrand, da 4ª Vara Empresarial do Rio e titular da causa. Assim, o caminho regulatório permanece sob análise antes de atingir o desfecho definitivo.

Investidor tem preferência no processo licitatório da Vasco SAF

Logo após a liberação de todas as instâncias judiciais, o Vasco iniciará um certame público para ofertar o controle da SAF ao mercado. A legislação brasileira proíbe o repasse direto de ativos sem uma concorrência aberta. Entretanto, Marcos Lamacchia assegurou prioridade contratual e tem o direito de cobrir qualquer proposta rival enviada ao longo do processo.

A expectativa da diretoria gira em torno da celeridade nas próximas validações para selar a entrada do novo investidor. Com essa reestruturação financeira, o Gigante da Colina busca estabilidade orçamentária e maior capacidade de investimento no futebol profissional. A torcida, por sua vez, aguarda o desfecho burocrático para acompanhar a nova fase do clube.

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