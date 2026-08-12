Diego Carlos dá “ok” para salário no Vasco, mas Fenerbahçe é empecilho

O Vasco pode acertar mais uma contratação para a temporada. O zagueiro Diego Carlos deu sinal verde para as bases salariais oferecidas e deseja atuar pelo Cruz-Maltino. No entanto, o Fenerbahçe, da Turquia, dificulta o negócio por conta da postura do jogador nas últimas partidas. A informação é do “ge”.

Há o interesse em uma liberação em ambas as partes, mas a postura de Diego Carlos não agrada internamente no clube turco e gera alguns ruídos. O principal exemplo é no dia que o Fenerbahçe jogou contra o Strum Graz, da Áustria. O brasileiro postou um vídeo descansando em um hotel.

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De olho na oportunidade, o Vasco monitora o cenário de perto, mas manda o recado: a contratação só sai do papel se o zagueiro rescindir o contrato e desembarcar na Colina à custo zero. A diretoria até trata o defensor como o grande “plano A” para o setor, mas recusa-se a dar um tiro no pé.

Já no Como, da Itália, onde jogou por empréstimo na última temporada, o zagueiro é visto só como “peça de compor elenco” para tapar eventuais buracos. No Vasco, o papo é outro. A diretoria “vendeu o peixe” de que ele chega para ter status de titular, ser protagonista e liderar a defesa.

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