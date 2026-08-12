Atlético vence Bragantino, fora de casa, e fica numa boa na Sula

O Atlético Mineiro deu um largo passo rumo às quartas de final da Copa Sul-Americana. Afinal, na noite desta quarta-feira, 12/8, o time mineiro foi até Bragança Paulista, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, e venceu o rival paulista por 1 a 0. O gol foi de Cuello, aos 27 minutos da etapa final. O jogo foi equilibrado e, mais uma vez, o Galo contou com a qualidade do goleiro Everson, que fez pelo menos duas grandes defesas. Assim, evitou que o time da casa chegasse ao gol.
O jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 19, na Arena MRV, em Minas, e o Galo se classifica com um empate. O Bragantino, caso vença por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Mas se vencer por dois gols se classifica diretamente. O vencedor deste duelo enfrentará nas quartas Santos ou Macará, do Equador, que iniciam o mata-mata nesta quinta-feira.
Como foi o primeiro tempo
O primeiro tempo mostrou os times buscando o ataque e obrigando os goleiros a boas defesas. As melhores oportunidades foram do Bragantino, mas a primeira chance de ouro foi do Galo, em uma bela finalização de Victor Hugo que obrigou Cleiton a voar e mandar a escanteio na defesa mais difícil desta etapa. Já o Bragantino quase marcou com Herrera em duas oportunidades. Na primeira, um chute que Everson mandou a escanteio, na segunda, um chute péssimo pelo alto, quando estava na cara do gol após cruzamento de Vinicinho. Já aos 44, Sasha aproveitou uma defesa parcial de Everson, mas chutou fora.
Atlético marca na etapa final
O segundo tempo começou mais trincado, com poucos lances de perigo nos 15 primeiros minutos. Mas, aos 18, o Braga por muito pouco não marcou. Vinicinho mais uma vez levou vantagem sobre a marcação pela esquerda e cruzou. Gustavo Neves, que entrara pouco antes, chutou raspando o travessão. Aos 27 minutos, o Galo chegou ao gol. Igor Gomes, que entrara pouco antes na vaga de Victor Hugo, fez um lançamento para a entrada de Cuello. O atacante, que estava apagado recebeu entre Guzmán e o goleiro Cleiton. Deu um toquinho que Cleiton falhou ao tentar o corte e matou a marcação dupla. Assim, apenas tocou para o gol vazio. Mas nem comemorou: é ex-jogador do Bragantino.
No fim, com o Bragantino em cima, mais uma apareceu Everson. Enfim, sua defesa em chute de Vinicinho quase da marca do pênalti foi vital para a confirmação da importante vitória dos mineiros.
RED BULL BRAGANTINO 0x1 ATLÉTICO-MG
Copa Sul-Americana – Oitavas de Final (ida)
Data: 12/08/2026
Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Gols: Cuello, 27’/2ºT (1-0)
BRAGANTINO: Cleiton; Sant’Anna, Gustavo Marques, Guzmán Rodriguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Ramírez, 37’/2ºT), Rodriguinho, Herrera (Gustavo Neves, 10’/2ºT) e Lucas Barbosa (Marcelinho, 37’/2ºT); Vinicinho e Eduardo Sasha (Isidro Pitta, 25’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco (Vitor Hugo, 28’/1ºT) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Reinier (Cassierra, 20’/2ºT), Victor Hugo (Igor Gomes, 20’/2ºT) e Bernard (Minda, 20’/2ºT); Cuello (Cissé, 41’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.
Árbitro: Leandro Rey (ARG)
Assistentes: José Savorani e Juan Mamani (ARG)
VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Cartões amarelos: Juninho Capixaba (RBB);
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