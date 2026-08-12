Nos acréscimos, Coquimbo Unido arranca empate do Platense

Em partida disputada nesta quarta-feira (12), pelas oitavas de final da Libertadores, Platense e Coquimbo Unido abriram sua eliminatória empatando em 1 a 1. A saber, o confronto ocorreu no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.

Agora, para o compromisso decisivo, que acontecerá no Chile, qualquer vitória no tempo normal é suficiente para definir o qualificado as quartas de final. Quem avançar, encara Fluminense ou Independiente Rivadavia na sequência da Liberta.

Os donos da casa tanto insistiram que conseguiram

Na posse de bola e volume ofensivo, o Platense era notoriamente superior. Em boa parte da etapa inicial, esse domínio pouco se traduziu em reais chances de perigo. Entretanto, aos 35 minutos, a equipe argentina usou muito bem a bola aérea para tirar o primeiro zero do marcador. Após cruzamento de Juan Saborido, Luciano Giménez testou com enorme categoria, mandando no ângulo direito do goleiro Diego Sánchez.

Mudança de postura e de cenário

A volta do intervalo teve o Coquimbo Unido, diante do placar adverso, adotando ideia de jogo bem mais incisiva no plano ofensivo do que na primeira parte. Algo que aconteceu, inclusive, mesmo sem mudança de nomes por parte do técnico Hernan Caputto.

No trabalho de último terço, os visitantes pecavam na medição do momento em acionar, principalmente, o experiente centroavante Lucas Pratto. Em pelo menos três oportunidades, o nome conhecido do público brasileiro concluiu em situação irregular, minando as oportunidades do Coquimbo igualar o marcador na Argentina.

E quem não faz…

Bastou o Platense retomar as rédeas do jogo, movendo suas linhas de marcação mais à frente, que o time da Argentina criou uma excelente oportunidade para resolver a partida. Em drible dentro da área, Guido Mainero é deslocado por Luis Riveros em penalidade marcada por Juan Benítez. Na batida, Mainero bateu forte, no canto esquerdo, mas viu Sánchez voar para fazer grande intervenção. No rebote, Nico López estava de frente pra meta e também parou em defesa do arqueiro chileno.

…Toma

Aos 49 minutos do segundo tempo, o Coquimbo Unido fez valer uma das máximas mais conhecidas do mundo do futebol. Em jogada desenvolvida no lado direito do ataque, um passe forte e rasteiro de Cristián Zavala foi na medida para Guido Vadalá que bateu cruzado e estufa as redes do goleiro Juan Cozzani.

PLATENSE 1 x 0 COQUIMBO UNIDO

Libertadores – Oitavas de final (Ida)

Data e horário: 12/08/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Ciudad de Vicente López, Vicente López (ARG)

Gols: Giménez (35’/1°T) (1-0)

PLATENSE: Cozzani; Saborido, Vázquez, Cuesta e Silva; Barrios, Ferreira, Mainero, Merlini (Gauto, 18’/2°T) e Zapiola (Bobadilla, 30’/2°T); Giménez (Nico López, 30’/2°T). Técnico: Martín Palermo.

COQUIMBO UNIDO: Sánchez; Salinas, Hernández, Gazzolo e Cornejo; Camargo (Cordero, 23’/2°T), Galani, Zavala, Rodríguez (Vadalá, 16’/2°T) e Riveros (Chandía, 39’/2°T); Pratto (Pons, 23’/2°T). Técnico: Hernan Caputto.

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milcíades Saldívar (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Cartões Amarelos: Merlini (PLA); Rodríguez, Gazzolo (COQ)

Cartões Vermelhos:

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