Palmeiras sofre gol no fim e cede empate ao Cerro Porteño na Libertadores

O Palmeiras pressionou, mas desperdiçou chances e sofreu um gol nos acréscimos para ficar no 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Nubank Parque, pelas oitavas da Libertadores. Com isso, depois de um tento anulado para o adversário e a expulsão de Andreas Pereira, Flaco López abriu o placar para os donos da casa. No entanto, Pablo Vegetti, deixou tudo igual aos 48′ do segundo tempo.
Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira não conseguiram abrir vantagem no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. Agora, terão que decidir a vaga na próxima fase longe de seus domínios, no Paraguai.
O próximo compromisso do Alviverde será no Maracanã, dia 15 (sábado), às 16h30 (de Brasília), diante do Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta com o Cerro Porteño ocorre na quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, no Paraguai.
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Pressão alviverde
Desde o primeiro minuto, os mandantes comandaram as ações ofensivas e tiveram mais volume de jogo. Assim, Vitor Roque recebeu em velocidade e superou o goleiro Roffo, entretanto Velázquez tirou em cima da linha. Allan incomodou bastante pelo lado e na primeira chance que teve finalizou em direção ao gol, mas parou no arqueiro do Cerro.
Após um vacilo de Murilo na defesa, Morel ficou cara a cara com Carlos Miguel, caiu na área e pediu pênalti. O árbitro, no entanto, mandou seguir a jogada e não viu qualquer irregularidade. Roffo voltou a se destacar depois de mais um chute de Allan, que deixou Gamarra para trás e tentou buscar o canto ao bater de canhota.
Em meio a um bate e rebate na área, Vitor Roque finalizou para mais um boa defesa do goleiro e, na sequência, Flaco isolou. No fim, Piquerez tocou para Vitor Roque, que encontrou Allan na área, mas o atacante desperdiçou a chance e parou em Roffo.
Expulsão e empate nos acréscimos
Na volta do intervalo, Andreas Pereira teve a chance, mas isolou. Piquerez, por sua vez, teve liberdade para finalizar, entretanto faltou força. Depois da defesa do Cerro afastar mal, a bola sobrou nos pés de Jhon Arias, que soltou a bomba para triscar a trave.
Com muita pressão, Barboza também arriscou de muito longe e assustou o goleiro. Pelo lado direito, Allan efetuou o cruzamento e encontrou Arias na área, contudo o colombiano mandou para fora.
A defesa do Palmeiras se atrapalha e deixa Benítez em condições de finalizar. Apesar do jogador ter estufado a rede, a arbitragem assinalou impedimento na jogada e anulou o tento. Após uma disputa de bola, Andrea Pereira é expulso, o que dá início a uma confusão na partida. O jogador afirma que não fez nada no lance e não acertou Klimowicz.
Quando tudo parecia se complicar para o Verdão, Flaco López decidiu. Ramón Sosa encontrou Murilo, e o zagueiro cruzou para a área. A defesa do Cerro afastou mal, e a bola sobrou para o argentino acertar o canto da meta de Roffo.
Contudo, o time paraguaio deu a resposta aos 48′, quando Carlos Miguel falhou ao sair para tentar impedir a finalização de Jonatan Torres. A bola chegou a tocar em Pablo Vegetti antes de balançou a meta.
PALMEIRAS 1 x 1 CERRO PORTEÑO
Oitavas de final da Libertadores (Jogo de ida)
Data e horário: 12/08/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Nubank Parque, São Paulo (SP)
Gols: Flaco López 36’/2ºT (1-0); Pablo Vegetti 48’/2ºT (1-1)
Público: 39.260 torcedores
Renda: R$ 2.921.318,75
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Allan (Felipe Anderson 33’/2ºT), Murilo, Barboza e Piquerez; Emiliano Martínez (Arthur 22’/2ºT), Marlon Freitas, Andreas Pereira; Arias (Ramón Sosa 33’/2ºT), Flaco López (Gustavo Gómez 41’/2ºT) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
CERRO PORTEÑO: Roffo; Quintana, Velázquez, Chaparro (Benítez 16’/2ºT) e Cañete; Morel, Gamarra (Klimowicz 16’/2ºT), Bobadilla, Fabrício Domínguez e Cecílio Domínguez (Jonatan Torres 8’/2ºT); Vegetti. Técnico: Ariel Holan
Árbitro: Nicolás Taran (URU)
Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Mathias Armas (URU)
VAR: Leodan González (URU)
Cartões Amarelos: Fabrício Domínguez, Morel, Chaparro e Cañete (CER)
Cartões Vermelhos: Andreas Pereira (PAL), aos 27′ do segundo tempo
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