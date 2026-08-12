Cuello: “A vitória do Galo sobre o Bragantino mostrou a nossa força”

Cuello fez o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira, 12/8, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mostrou oportunismo ao aproveitar a falha de Cleiton para mandar a bola para a rede e celebrar o oitavo jogo do Galo sem perder e, mais uma vez, vencendo fora de casa. No fim da partida, além de celebrar a vitória, ele comentou que os bons jogos recentes (incluindo a vitória sobre o líder Palmeiras, em São Paulo, pelo Brasileiro) mostram que o time evoluiu muito na parada da Copa.

“Um resultado importante. Conseguimos uma vantagem pequena, mas boa para o jogo na nossa casa. Estamos sem perder e isso mostra a força do nosso trabalho. Acredito em grandes coisas, pois fizemos uma grande intertemporada. Mas não paramos aqui e continuamos trabalhando.”

Cuello não comemorou muito o gol. Entenda o motivo

Mas o gol teve uma curiosidade. Cuello não comemorou efusivamente o gol e lembrou que isso foi pelo seu carinho pelo ex-clube.

“Eu tenho respeito pelo Braga, que me abriu as portas para mostrar muito futebol no Brasil, e sou grato à torcida, que em 2021 me apoiou muito. Mas hoje defendo o Atlético e estou feliz em vestir esta camisa, honrado e agradecido.”

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