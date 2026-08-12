Saiba os jogadores de Cruzeiro x Flamengo observados pela Seleção

O duelo desta quarta-feira (12/8) entre Cruzeiro e Flamengo, dos mais aguardados das oitavas de final da Libertadores, terá a presença de dois auxiliares do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O preparador físico Cristiano Nunes e o analista de desempenho Thomaz Araújo, afinal, estarão no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), a fim de acompanhar o jogo de ida do mata-mata.

Assim, visando o ciclo para a Copa do Mundo de 2030, os profissionais avaliarão o desempenho dos jogadores envolvidos no prélio. Alguns, aliás, estão no radar e constam na primeira “pré-lista” do italiano, visando os amistosos de setembro e outubro contra Austrália e Índia, respectivamente. As informações são de “O Globo” nesta quarta.

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Pelo lado do Cruzeiro, o zagueiro Fabrício Bruno, o volante Gerson, o meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge são os nomes mais visados. Ao mesmo tempo, o Flamengo tem os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, o meia Lucas Paquetá, e o atacante Pedro como principais atletas observados.

Lembrando que apenas o Flamengo contou com jogadores convocados para a Copa do Mundo. Foram quatro ao todo, aliás. Os defensores Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira, além do meia Lucas Paquetá. Os dois primeiros, no entanto, não estão nos planos para o próximo ciclo por conta da idade avançada.

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