Marlon Freitas vê Palmeiras forte e pede ajustes para buscar vaga: “Detalhes”

Depois do empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño pela Libertadores, Marlon Freitas analisou o desempenho do Palmeiras na Nubank Arena. Assim, na visão do volante, o Alviverde competiu bem diante de um adversário difícil e sofreu um gol nos acréscimos por detalhes. Agora, a equipe terá que decidir a vaga fora de casa, contra um adversário que ainda não venceu nesta edição do torneio.

“Libertadores é sempre difícil, jogo mais truncado, muito mais físico. No meu ver, conseguimos competir bem. Saímos na frente e acabamos tomando o gol no final, mas tem mais 90 minutos agora é corrigir nossos erros, tentar melhorar pra tentar fazer um grande jogo e tentar conquistar a classificação”, afirmou.

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“Acho que são detalhes. Três jogos empate uma derrota (dois na fase de grupos e um nas oitavas) A meu ver na primeira fase fizemos um grande jogo tivemos chances também é o detalhe precisamos corrigir o detalhe para voltar a vencer.”, completou.

Depois de um tento anulado para o adversário e a expulsão de Andreas Pereira, Flaco López abriu o placar para os donos da casa. No entanto, Pablo Vegetti, deixou tudo igual aos 48′ do segundo tempo, em falha do goleiro Carlos Miguel.

Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira não conseguiram abrir vantagem no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. Agora, terão que decidir a vaga na próxima fase longe de seus domínios, no Paraguai.

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