Vasco anuncia contratação do volante Sosa

O Vasco anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação do volante argentino Santiago Sosa, que chega ao clube após passagem pelo Racing. O jogador assinou contrato até dezembro de 2029 e será o novo camisa 5 do Cruz-Maltino. Ele já iniciou os treinamentos sob o comando do técnico Pedro Emanuel.

“Estou muito feliz de estar no Vasco, um clube muito grande aqui no Brasil. Estou com muita vontade de conhecer a torcida, muita vontade de vencer, de conhecer esse lindo estádio de que tanto me falaram”, disse o novo reforço vascaíno.

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Na quinta-feira (13), a equipe carioca recebe o Olimpia-PAR pela Copa Sul-Americana. Entretanto, o primeiro jogo do argentino ainda não está confirmado nesta data. Ele, afinal, ainda não está regularizado.

A atmosfera do histórico Estádio de São Januário foi outro tema de destaque durante o contato inicial do estrangeiro com a imprensa e com os adeptos vascaínos. Conforme relatou o próprio jogador, ele recebeu referências muito positivas antes mesmo da viagem ao Brasil.

Além do volante argentino, o Vasco já anunciou outros dois reforços nesta janela de transferências: o lateral-esquerdo Paulinho e o atacante Facundo Colidio.

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