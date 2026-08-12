Candidato a deputado, Marcelinho Carioca declara R$ 45 milhões em bens

Marcelinho Carioca declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 45,3 milhões em bens. O ex-jogador vai disputar uma vaga na Câmara Legislativa do DF (CLDF) nas eleições de 2026 pelo Republicanos. A maior parte dos bens está concentrada em um empreendimento do setor de hotelaria no valor de R$ 40 milhões, o Atibaia Seven Resort.

Ao oficializar a candidatura nesta quarta-feira (12/8), Marcelinho declarou ter um carro da Mercedes avaliado em R$ 400 mil; um Corolla de R$ 220 mil, um apartamento de R$ 2,5 milhões; um hotel em Atibaia de R$ 40 milhões; e cinco unidades de flat de R$ 2,2 milhões. Patrimônio neste ano é quase 18 vezes maior que o informado dois anos antes

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Desde 2010, o Pé de Anjo concorre nas eleições como representante de São Paulo. Este ano, aliás, foi a primeira vez que Carioca decidiu disputar um cargo eletivo pelo DF.

Marcelinho Carioca, em 2020, declarou que iria desistir da vida política. Na ocasião, o “Pé de Anjo” foi candidato a vereador pelo PSL, em São Paulo, mas recebeu apenas 7.574 votos. No entanto, tenta uma nova chance em 2026.

Histórico de Marcelinho Carioca nas eleições:

• 2010 (deputado federal): 62.399 votos

• 2012 (vereador): 19.729 votos

• 2014 (deputado estadual): 43.694 votos

• 2016 (vereador): 12.602 votos

• 2018 (deputado estadual): 28.487 votos

• 2020 (vereador): 7.574 votos

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