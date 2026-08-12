Andreas Pereira é expulso e desfalca Palmeiras no jogo de volta

Andreas Pereira recebeu cartão vermelho direto aos 27 minutos do segundo tempo e deixou o Palmeiras com um jogador a menos no duelo contra o Cerro Porteño, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Com a expulsão, o meio-campista não poderá atuar na partida de volta, na próxima quarta-feira (19), em Assunção, no Paraguai.

Dessa forma, o lance ocorreu no meio de campo, pouco depois de o árbitro Gustavo Tejera, do Uruguai, anular um gol dos visitantes por impedimento. Andreas disputou a bola com um adversário, e o juiz apontou uma cotovelada do camisa 8 como motivo para o cartão vermelho.

Os jogadores do Palmeiras contestaram a decisão, mas não conseguiram reverter a punição. Ao deixar o campo, o atleta do Alviverde afirmou: “Não fiz nada”, mas não convenceu a arbitragem.

Depois de um tento anulado para o adversário e a expulsão de Andreas Pereira, Flaco López abriu o placar para os donos da casa. No entanto, Pablo Vegetti, deixou tudo igual aos 48′ do segundo tempo, em falha do goleiro Carlos Miguel.

Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira não conseguiram abrir vantagem no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. Agora, terão que decidir a vaga na próxima fase longe de seus domínios, no Paraguai. Sem o camisa 8, que formava o meio-campo ao lado de Marlon Freitas, o comandante deve escalar Lucas Evangelista como titular no jogo de volta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.