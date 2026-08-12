Eduardo Domínguez rasga elogios a Everson: “Um dos melhores do Brasil”

Após a vitória por 1 a 0 do Atlético sobre o Bragantino, em Bragança Paulista, pelas oitavas da Sul-Americana, nesta quarta-feira, 12/8, o técnico Eduardo Domínguez elogiou demais o rival. Mas lembrou que o Galo criou boas oportunidades e foi feliz em acertar uma e vencer o jogo. Porém, não esqueceu um detalhe: a atuação do goleiro Everson. Afinal, mais uma vez o camisa 22 fez defesas decisivas. Uma delas no fim, em chute de Vinicinho. Assim, garantiu o triunfo que faz o Galo jogar pelo empate na volta, no dia 19, na Arena MRV, e se garantir nas quartas de final:

“Tivemos um rival difícil, muito físico, joga com muitas transições. Mas acho que, no primeiro tempo, apressamos muito as transições. Podíamos finalizar melhor as jogadas, e eles tiveram algumas situações. Mas temos um dos melhores goleiros do país e também jogamos com isso”.

Domínguez pés no chão

O Galo chegou ao oitavo jogo de invencibilidade e mostrando serviço fora de casa. O treinador lembra que a temporada é complicada, há muitos jogos e pouco tempo de preparação. Por isso, é bom festejar o bom momento, mas também é importante manter a pegada e que todos devem estar preparados se o time oscilar até o fim da temporada.

“Sabemos que cada jogo é um jogo e o calendário é apertado. Os jogadores fazem um grande esforço, três viagens por semana, e temos de continuar assim. Então, temos que manter os pés no chão, pois sabemos que qualquer situação pode acontecer e temos de estar preparados para tudo. Precisamos lembrar que ainda falta muito para evoluirmos. Assim, temos de continuar trabalhando e acreditar no que fazemos. Não sei quando vai ter oportunidade nos jogos, e temos de aproveitá-la. Manter a calma.”

Próximos jogos do Galo

Neste domingo, o Galo recebe o Grêmio, pela 23ª rodada do Brasileiro. Com 29 pontos, uma vitória pode levar o time ao Top 8. Depois, dia 19, recebe o Bragantino para o jogo de volta da Sul-Americana. Um empate basta para o time ir às quartas de final contra Santos ou Maracanã.

Temos de manter a calma, ainda falta a volta. Mas temos de descansar, voltar a BH e voltar à partida do Brasileiro. Temos de voltar a ganhar. Um apoio incrível. Eu agradeço o apoio de todos aqui e esperamos respeitar os esforços que eles fazem.

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