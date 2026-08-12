Expulso contra o Fluminense, Marçal é denunciado no STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ofereceu denúncia contra o lateral-esquerdo Marçal. Ele foi expulso no empate do Botafogo com o Fluminense por 1 a 1, no último sábado (8), no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O jogador pode, assim, pegar um gancho de dois a seis compromissos de suspensão.

O defensor recebeu o cartão vermelho no fim do clássico, quando deixou o banco de reservas e reclamou de forma acintosa contra a arbitragem.

A denúncia coloca, então, que Marçal infringiu o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ou seja, “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”.

“Expulsei, em razão da segunda advertência, o atleta supracitado (Marçal) por persistir em reclamar após receber o primeiro cartão amarelo, ao se levantar do banco de reservas, gesticulando e proferindo de forma agressiva as seguintes palavras: ‘Tinha que dar amarelo lá, não é para mim não'”, escreveu, na súmula, o árbitro Bruno Arleu de Araújo.

O Botafogo é, aliás, o nono colocado do Brasileirão, com 30 pontos. Pela competição, o Mais Tradicional volta a campo no domingo (16), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Marçal, suspenso, desfalca o Mais Tradicional.

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