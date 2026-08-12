Flaco mantém confiança após empate do Palmeiras: “Seremos protagonistas”

O Palmeiras desperdiçou a chance de triunfar no jogo de ida das oitavas da Libertadores. Afinal, a equipe paulista vencia até os 48′ do segundo tempo, quando em uma falha do goleiro Carlos Miguel, cedeu o empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Nubank Parque. Na saída de campo, Flaco López, autor do gol do Alviverde, disse que o time teve uma boa atuação e que vai em busca de ser protagonista também fora de casa.

“Acho que não. Acho que a gente sabe o que tem que fazer e as obrigações que tem. Fizemos um grande jogo. Além do resultado, tentamos até o fim, a gente jogou de protagonista como tem que ser, mas é futebol. Temos um jogo na casa deles, vamos criar chances como sempre fazemos e buscar essa vitória que tanto queremos para buscar esse título que queremos faz tempo.”, disse.

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“É um time bom, eles defendem bem, time inteligente, um treinador que já comparti com ele no Independiente, mas eles também jogam, tem muita garra, a gente tentou, deu a vida, no final sofremos um gol que não estava nos nossos planos, mas futebol é assim. No próximo jogo vamos jogar de protagonista de novo, polir as coisas que não deram certo hoje. E conseguir o resultado que não veio hoje.”, completou.

Decisão no Paraguai

Depois de um tento anulado para o adversário e a expulsão de Andreas Pereira, Flaco López abriu o placar para os donos da casa. No entanto, Pablo Vegetti, deixou tudo igual aos 48′ do segundo tempo, em falha do goleiro Carlos Miguel.

Dessa forma, os comandados do técnico Abel Ferreira não conseguiram abrir vantagem no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. Agora, terão que decidir a vaga na próxima fase longe de seus domínios, no Paraguai.

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